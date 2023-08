Maltempo, allerta 'rossa' a Milano: a Genova stazione allagata

Il maltempo non dà tregua all'Italia. Oggi in Lombardia è scattata l'allerta meteo rossa, come segnala la Protezione Civile, arancione in altre sei regioni (Friuli Venezia Giulia, Liguria, Provincia autonoma di Bolzano, ampi settori del Piemonte, parte della Toscana e sul Veneto). Allerta gialla, invece, su Abruzzo occidentale, Campania, parte dell'Emilia- Romagna, resto di Toscana, Veneto e Piemonte, su Lazio, parte del Molise, Provincia autonoma di Trento, ampie zone della Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta.

Nubifragio a Genova, allagata la stazione

Allagata la stazione di Genova Principe a Genova, dove - fino alle 15 di oggi - è stata diramata l'allerta arancione. Video postati sui social mostrano il fiume d'acqua sulle scale.

“La Liguria questa notte è stata interessata da una perturbazione importante che ha colpito soprattutto il genovesato. Tutto il centro-levante genovese ha infatti misurato fra i 100 e i 200 mm di pioggia nelle ultime 24 ore. Non ci sono stati feriti e questa è la notizia più importante ma sono stati più di 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio ligure concentrati soprattutto nella provincia di Genova a causa dei molti allagamenti. Al momento si segnalano ancora celle temporalesche isolate e condizioni di instabilità, con la possibilità di temporali anche forti e di mareggiate soprattutto nella parte centrale della giornata nel centro levante per cui continuo a raccomandare a tutti i liguri la massima prudenza”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alla perturbazione che ha interessato questa notte la Liguria.