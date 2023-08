Sopralluogo della sindaca di Avola nella scuola di Largo Sicilia

Non è ancora iniziato il nuovo anno scolastico, ma proseguono i lavori nell’edificio di largo Sicilia ad Avola che ospita numerosi alunni della città. Il sindaco, Rossana Cannata, si è recata nuovamente sul posto per verificare gli interventi realizzati in questi mesi e pianificare con gli uffici quelli da realizzare. È stata prevista, infatti, una ristrutturazione esterna, la realizzazione dei marciapiedi, interventi di verniciatura delle ringhiere e messa in sicurezza delle pareti, nonché altri lavori interni e di manutenzione di aule, sala mensa anche con nuovi arredi e servizi igienici. “La scuola è quasi alle porte - le parole del sindaco – e mi sono recata sul posto per verificare lo stato dei lavori. Questo è solo uno degli stabili posti sotto attenzione e anche all’esterno sarà realizzato il nuovo manto stradale della via Brancati. Ogni scuola è sotto la nostra cura, tante le squadre all’opera per portare sicurezza e decoro in tutti gli edifici scolastici”