Il sindaco di Taormina candidato a Monza, De Luca: "Aggiusto i disastri di altri"

( corrierenews) - Il sindaco di Taormina si presenta in Lombardia: «Io so amministrare, altri no. Nessuno ha mai visto Adriano Galliani in Senato»«Aggiusto i disastri degli altri. La competenza senza confini». È lo slogan scelto da Cateno De Luca in corsa a Monza per il posto al Senato che fu di Silvio Berlusconi, eletto il 25 settembre dello scorso anno con il 50,31 % dei consensi.Sindaco di Taormina, dopo esserlo stato di Messina, è anche deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana con oltre 500 mila preferenze personali e otto parlamentari eletti. A Monza e nei 55 comuni della Brianza che formano il collegio U06 con 600 mila elettori, dovrà vedersela con Adriano Galliani, Ad del Monza Calcio, erede designato dalla stessa famiglia Berlusconi, Marco Cappato, monzese già esponente dei Radicali Italiani e tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e Domenico Di Modugno di Nova Milanese per il Partito Comunista. Nelle prossime settimane è possibile che altri nomi si aggiungeranno, ma Cateno De Luca brucia le tappe e si presenta. Si fa ritrarre con le due dita a “V” che in siciliano significa «Ti cavo gli occhi» ed è la risposta di chi risponde a alle sfide.Laurea in giurisprudenza, 51 anni, sposato con due figli e prossimo a diplomarsi in clarinetto al Conservatorio, ricorda gli anni in cui girava con la valigia di cartone in Brianza tra i piccoli imprenditori riuniti nella FENAPI (Federazione nazionale piccoli imprenditori) di cui è dirigente.Per presentarsi a Monza niente valigia di cartone, ma un sacchetto di plastica da cui tira fuori l’ultimo report di Assolombarda “Brianza 2050” sulla situazione delle imprese brianzole e le prospettive future. «Mi piace studiare e prepararmi — spiega — e ho già parlato ieri con una trentina di imprenditori della Brianza tra Monza e Arcore». Parla dai tavolini del Caffè Moderno, salotto buono di Monza, ai piedi dell’Arengario, simbolo del potere civico nell’Italia dei Comuni . E se il podestà arringava dalla “parlera”, Cateno De Luca fa sentire la sua voce all’intera piazza e fa un discorso da sindaco sciorinando i successi, i conti sistemati a Messina, prima città italiana per capacità di spesa.La carriera politica di De Luca è quella di un sindaco che è partito nel 2003 dal suo piccolo comune di Fiumedisi («una metropoli da mille abitanti») per approdare a Santa Teresa Di Riva, Messina, la città metropolitana di Messina e ora Taormina.Lo chiamano «Scateno» per la sua irruenza dimostrata anche nei confronti dell’ex ministro Lamorgese in epoca Covid che gli è valsa una denuncia e una multa, ma anche «sceriffo al cubo» (senza i lanciafiamme) per i droni parlanti che controllavano che la quarantena fosse rispettata e per le multe inflitte agli «zozzoni delle discariche abusive».Si presenta a Monza e sa che sarà una partita difficile, «ma non ho mai giocato per perdere» e poi cita i casi al contrario: «Marta Fascina si è presentata a Marsala perché ci è stata forse da bambina, Stefania Craxi a Gela , perché non io a Monza? Abbiamo in Parlamento persone che non hanno mai amministrato nemmeno un condominio, perché non premiare un buon amministratore? Non è questione di nord contro sud, ma combattere insieme una situazione statale fallimentare».A Monza poi c’è un legame affettivo: «Mio padre è arrivato proprio a Monza come muratore —spiega—, ha abitato per due anni in una baracca di venti metri quadri con due colleghi e senza servizi igienici. Dai suoi ricordi credo si trattasse del quartiere di San Rocco che domani voglio andare a vedere».Chi è di Monza sa che San Rocco è il più periferico della città che ha conosciuto un boom di immigrazione dal sud nel dopoguerra con oltre il 60% di cittadini di origine meridionale a cui la sua campagna strizza l’occhio, così come chiede fiducia al mondo dell’imprenditoria brianzola che vuole collegamenti sul territorio, prospettive future e certezze per non delocalizzare.Parla di imprenditori che ha incontrato nei giorni scorsi e che non trovano manodopera e la soluzione per lui non è la chiusura dei porti: «Invece di investire in hotspot di accoglienza e spendere per rimandare indietro la gente — dice —, creiamo villaggi nei distretti manifatturieri italiani, insegniamo l’italiano, formiamo personale per le nostre aziende».Parla di Taormina e dei comuni circostanti come del rapporto tra Monza e Milano: «C’è lo stesso campanilismo e invece Milano ha bisogno di Monza e Monza della vetrina milanese. In Sicilia c’è un detto che dice «Funna e mala vinnita» (troppa gente fa abbassa la qualità della vendita) e a Taormina i troppi turisti devono trovare spazi anche sul territorio, così come chi va a Milano deve sapere di poter visitare Monza e la Brianza».La campagna elettorale inizierà il 15 settembre con un incontro al teatro Binario 7, poi un doppio giro per i 55 comuni brianzoli per presentare il programma. Non cerca alleanze, ma ha incontrato Letizia Moratti e vuole vedere Umberto Bossi: «Voglio dirgli che la visione di autonomia della Lega della prima ora è anche la mia, non condivido invece gli estremismi di Salvini».Intorno ai tavoli del bar moderno si è formato un crocchio di curiosi e anche già una bella claque, volti più o meno noti della politica locale usciti dai partiti tradizionali. Lui li chiama «gli apostoli». Dei suoi avversari parla poco. È rimasto celebre il suo «Galliani chi?» detto al telefono al Corriere della Sera in piena estate.«Mi sono informato, è un ottimo imprenditore, Ad del Monza Calcio, è già stato in Parlamento, ma mi risulta che nemmeno quelli di “Chi l’ha visto?” siano riusciti a vederlo. Continui a fare l’imprenditore». La campagna elettorale a Monza, anche in vista delle Europee, promette scintille