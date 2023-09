Svaligiavano case e negozi: 2 arresti ad Avola per presunti autori di 14 furti

Gli agenti del commissariato di Avola hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini, di 21 e 25 anni, accusati di 14 episodi di furto pluriaggravato e furto in abitazione, e porto abusivo di armi e ricettazione.Secondo le indagini i due sarebbero gli autori dei furti, soprattutto nell'ultimo periodo estivo, a danno di divers iesercizi commerciali e private abitazioni in cui si erano introdotti di notte. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, e a numerose perquisizioni personali e domiciliari sono risaliti ai due: il ventunenne era già stato arrestato in flagranza per un furto avvenuto venerdì scorso.In seguito alla perquisizione di locali nella disponibilità dei due giovani è stata trovata parte della refurtiva rubata che sarà restituita ai legittimi proprietari.