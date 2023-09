Arrestato 27enne a Palermo con eroina, marijuana e crack

La Polizia di Stato di Palermo ha tratto in arresto un 27enne trapanese dopo avergli sequestrato 175 grammi di crack. L'uomo è stato individuato al terminal dei pullman che collegano il capoluogo siciliano alle altre città dell'isola. Gli agenti hanno fermato per un controllo il 27enne trovandogli addosso l’involucro contenente la droga divisa in 4 ovuli sigillati. Addosso all’uomo sono state rinvenute anche due dosi di eroina ed una di marijuana, nonché 80 euro ed un bilancino di precisione.