A Palermo un nuovo corso di laurea in Scienze gastronomiche

Nasce il nuovo corso di laurea triennale in Scienze Gastronomiche all'Università di Palermo. Il corso, ad accesso libero, a ottobre avvierà le lezioni per l'anno accademico 2023/2024. Gestito dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'ateneo siciliano, si svolgerà a Palermo con attività di tirocinio in aziende enogastronomiche o di importanti chef. È previsto anche un programma di viaggi didattici, stage e tirocini, con destinazioni nazionali e internazionali, finalizzato alla conoscenza dei sistemi gastronomici regionali e nazionali.