Polizia, Amelia D'Angelo nuova dirigente al Commissariato di Noto

Si sono insediati oggi tre nuovi funzionari assegnati alla Questura aretusea dal Dipartimento della P.S.

Il Questore Benedetto Sanna ha ricevuto in mattinata i tre Funzionari, tutti Commissari Capo della Polizia di Stato, per un primo colloquio conoscitivo e per pianificare il lavoro futuro.

Salvatore Pellegrino andrà a collaborare il Capo della Squadra Mobile in qualità di Vice Dirigente dell’ufficio investigativo della Questura di Siracusa. Laureato in Giurisprudenza, di 35 anni, catanese, è entrato in Polizia vincendo il concorso per ispettori nel 2017. Dal 2019 al 2022 ha prestato servizio all’U.P.G.S.P. della Questura di Catania con il ruolo di Ispettore Coordinatore delle Volanti. Nel 2022 ha vinto il concorso per Commissari e, dopo il corso, è stato assegnato a Siracusa.

Mariantonietta Murè, avolese di 33 anni, è entrata in Polizia nel 2019 e, dopo il corso per Commissari, è stata chiamata a dirigere l’Ufficio Volanti della Questura di Reggio Emilia. A Siracusa dirigerà l’Ufficio Immigrazione, sostituendo nell’incarico Stefania Marletta, promossa Primo Dirigente e trasferita a Catania.

Infine, Amelia D’angelo, anche lei trentatreenne, originaria di Trapani, ha vinto il concorso per Commissari e, nel 2021, è stata assegnata al Commissariato di Olbia ove ha ricoperto l’incarico di Vice Dirigente fino a quando è stata trasferita nella provincia di Siracusa. D’Angelo andrà a sostituire Paolo Arena nella direzione del Commissariato di P.S. di Noto.

Il Questore Sanna, al termine della riunione, ha augurato ai tre Commissari un proficuo e sereno lavoro al servizio della comunità aretusea.