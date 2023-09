Istituto comprensivo di Favara intitolato ad Andrea Camilleri

Sarà intitolato allo scrittore Andrea Camilleri l'Istituto comprensivo di Favara (Agrigento). La cerimonia, in programma oggi a partire dalle 9.30, è realizzata anche con la 'collaborazione' della Polizia di Stato. La Questura di Agrigento, infatti, per l'occasione realizzerà nel piazzale dell'istituto, una esibizione di proprie unità cinofile e, inoltre, saranno in mostra moto e automezzi in dotazione alle forze di polizia. "L'educazione delle nuove generazioni al senso della legalità - dice la dirigente scolastica Rosetta Morreale - passa anche attraverso un nuovo e diverso approccio nei confronti dei tutori dell'ordine che devono essere visti come 'amici' del cittadino che rispetta le leggi. In questo senso la sinergia tra Istituzioni e scuola - conclude - è fondamentale". Tra gli altri eventi collaterali in programma anche la realizzazione di un annullo filatelico speciale, realizzato dalle Poste italiane su bozzetto dell'artista Sergio Criminisi, raffigurante il volto di Camilleri e la scopertura di un mezzobusto in marmo raffigurante lo scrittore realizzato dallo scultore Giuseppe Cacocciola. Un'opera pittorica, realizzata dall'artista Amelia Russello, sarà consegnata alla nipote di Camilleri: la scrittrice Arianna Motelliti.