Chiusi al transito dei veicoli gli svincoli di Rosolini dell'autostrada A18 per lavori di riqualificazione. Fino al prossimo 16 settembre svincolo chiuso in direzione Gela. Con la stessa ordinanza in uscita d Rosolini, strada chiusa dalle 20 del 16 settembre fino alla stessa ora del 27. A darne notizia è il vice sindaco di Rosolini, Luigi Fratantonio.