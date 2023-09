Il ministro Piantedosi inugura la Control Roam a Palerrmo

Muove i primi passi la Control Room del Comune di Palermo, installata nella sede del Comando della Polizia municipale. A presentarla, davanti al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e al presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, è stato il sindaco Roberto Lagalla. "Il progetto della Control Room finalmente sta per diventare un supporto all'avanguardia finalizzato alla sicurezza dei cittadini e al controllo del territorio - ha dichiarato il primo cittadino -. Grazie al prezioso lavoro di Sispi e del Comando della Polizia municipale, in questo mese partirà la fase di sperimentazione, contando di portare il sistema a regime all'inizio del 2024. La Control Room si presenta come una piattaforma tecnologica in grado di comunicare e collaborare con le altre centrali operative delle forze dell'ordine, mentre per i cittadini rappresenterà un sistema dal quale raccogliere informazioni utili e con il quale poter interagire in tempo reale".