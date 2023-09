Castiglione Cosentino, riparte la campagna dei pneumatici fuori uso

Riparte dalla Calabria la nuova stagione di Pfu Zero.

Per l'11mo anno EcoTyre collabora con Legambiente nell'ambito di Puliamo il Mondo 2023 - l'edizione italiana del più grande appuntamento di volontariato ambientale del globo (Clean up the World) organizzata dal Cigno Verde per il 22, 23 e 24 settembre - intervenendo insieme nei Comuni che hanno richiesto il loro supporto.

Oggi da Castiglione Cosentino, è scritto in una nota, si è avviato il ritiro di 450 Pneumatici fuori uso raccolti nei giorni scorsi su tutto il territorio comunale grazie all'impegno, in prima persona, del sindaco Salvatore Magarò, dei volontari e volontarie che hanno partecipato a Puliamo il Mondo insieme ad un gruppo di migranti ospitati nelle strutture del Comune.

L'iniziativa è stata anticipata dal convegno "Pneumatici fuori uso in circolo.L'abbandono dei Pfu in Calabria: criticità e opportunità per un rifiuto recuperabile al 100%", tenutosi a Cosenza in cui si è discusso di ambiente, rifiuti e legalità. I Pfu raccolti, da volontarie e volontari di Legambiente, saranno condotti da un mezzo di EcoTyre nell'impianto di trattamento più vicino per avviare il recupero. I Pfu, prosegue la nota, "sono infatti un rifiuto riciclabile al 100%. Nel 2022 sono stati raccolti 46.168.465 chili di Pfu in tutte le Regioni, di queste circa 44 milioni provengono dalla rete nazionale del ricambio (gommisti), 2 milioni dagli autodemolitori Aci e il restante dai ritiri straordinari associati al progetto Pfu Zero. Solo nel 2022 sono stati effettuati 55 interventi straordinari su discariche abbandonate, avviando a recupero 231.140 chili di Pfu. Nell'ambito di Puliamo il Mondo di Legambiente, la maggior parte delle raccolte nel 2022 è avvenuta proprio in Calabria e Sicilia".

"Puliamo il Mondo - afferma Enrico Ambrogio, presidente di EcoTyre - rappresenta un'opportunità significativa per educare i cittadini sulla corretta gestione degli Pneumatici fuori uso e intervenire nelle zone in cui persistono depositi abbandonati.

Gli eventi organizzati in collaborazione con Legambiente sono iniziative volontarie che si affiancano al nostro impegno continuo nella raccolta, consentendo il recupero di centinaia di migliaia di chili di Pfu".