Al raduno della Lega a Pontida magliette con la scritta: "Blocco navale subito"

- "Blocco navale subito!", "Padroni a casa nostra", "Credo in Matteo", "Lega di lotta e di governo". Sono alcuni degli slogan che si leggono sulle magliette indossate sul prato dai militanti leghisti nel giorno del raduno di Pontida, che si chiuderà con l'intervento di Matteo Salvini dopo quello di Marine Le Pen.Sul prato, a ferro di cavallo, sono posizionati gli stand delle varie regioni con prodotti tipici, dalla cipolla di Tropea e alla soppressata calabrese al riso carnaroli piemontese, passando per l'olio extravergine di oliva della Sabina in arrivo dal Lazio. Ci sono poi spazi dedicati al tesseramento, a Radio Libertà (ex Radio Padania), alla Scuola di formazione politica della Lega e all'Associazione umanitaria padana.In un volantino in distribuzione al banchetto ecco un lungo elenco degli interventi di cooperazione nazionale, dalle Marche all'Umbria, e internazionale in 11 Stati, dall'Ucraina allo Sri Lanka, passando per il Ghana e il Mozambico."Aiutiamo i popoli a casa loro. Aiutiamoli ad aiutarsi", si legge. Tra i gadget, oltre agli accendini, le penne e le felpe, è in vendita anche il K-way Albertino.