Due assessori e 3 consiglieri comunali aderiscono alla Dc a Monreale

Gli assessori di Monreale Luigi D’Eliseo e Giuseppe Di Verde e i consiglieri Valeria Giardi, Giuseppe La Corte e Paola Naimi aderiscono alla Democrazia Cristiana e costituiscono, con Flavio Pillitteri (nella foto), che aveva già aderito, il gruppo consiliare. Il percorso di maturazione politica che li ha visti confluire nel partito scaturisce da un lavoro collegiale di concertazione e confronto con la base e con i vertici del partito e dalla consapevolezza di poter sviluppare un impegno politico al servizio della centralità della persona umana ed attento ai bisogni del territorio.

"Il gruppo, che si pone in linea con il posizionamento del partito nella coalizione del centrodestra, sarà a fianco dell’Amministrazione Arcidiacono, continuando e rafforzando un percorso già intrapreso dai singoli, e offrirà al Sindaco e al suo programma costanti spunti di riflessione per il bene e il rilancio continuo di Monreale", dichiarano.

"Come Commissario cittadino - dichiara Giovan Battista Vaglica - ringrazio gli assessori e i consiglieri, augurando loro buon lavoro, sicuro che i valori del pensiero moderato orienteranno sempre le loro scelte e i loro comportamenti verso il bene comune; un ringraziamento particolare al nostro Segretario nazionale Totò Cuffaro e al nostro concittadino, dirigente nazionale, Nino Dina, che continuano ad avere un’attenzione particolare per il nostro territorio".