Novantacinque migranti sbarcano a Roccella Ionica in barca a vela

Ennesimo sbarco di migranti a Roccella Ionica (Rc), il 43/o dall'inizio dell'anno per un totale di oltre 4 mila approdati nella Locride. Oggi in 95 sono arrivati dopo un'operazione di soccorso compiuta dallaGuardia costiera al largo della costa calabrese: si tratta di curdi, iracheni e iraniani. Tra loro 10 donne - una in avanzato stato di gravidanza - e 13 bambini, alcuni dei quali con meno di 5 anni d'età. Al momento dell'individuazione in mare da parte della Guardia Costiera di Roccella Jonica, i 95 migranti si trovavano a bordo di una piccola barca a vela localizzata ad oltre 50 miglia di distanza dalla costa della Calabria. Il natante con a bordo i migranti, secondo quanto riferito da alcuni di loro dopo lo sbarco a Roccella, sarebbe partito nella notte tra martedì e mercoledì scorsi dalle coste della Turchia. Dopo un primo controllo da parte delle forze dell'ordine e del personale sanitario, i migranti, su disposizione della prefettura di Reggio Calabria, sono stati temporaneamente sistemati in una tensostruttura realizzata tempo fa nello scalo portuale reggino e gestita dalla Croce Rossa e dalla Protezione Civile