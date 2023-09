Tardino (Lega) al governo: "E' giusto attuare una pace edilizia"

"La proposta avanzata da Matteo Salvini per risolvere migliaia di piccoli problemi architettonici, edili e urbanistici, finalizzata anche a sbloccare gli uffici tecnici di mezza Italia è un'idea di grande buon senso che non può che cogliere il favore di milioni di italiani. Chi oggi attacca a testa bassa cercando di linciare il nostro leader e vicepremier, circa un anno fa votava favorevolmente insieme al centrodestra della Regione Lombardia per chiedere al governo nazionale di procedere in questa direzione: bell'esempio di coerenza! La verità è che condonare piccole imprecisioni/modifiche edilizie abusive significa da un lato venire incontro al buonsenso e dall'altro fare cassa per lo Stato italiano. Credo sia inoltre giusto, in alcuni territori vittime di normative errate e controlli assenti, valutare una pace edilizia scevra da condizionamenti ideologici o finto buonisti, che ad oggi hanno ottenuto risultati opposti a quelli prefissati. Come il degrado totale dei territori oggetto di demolizioni generalizzate. Cui prodest intentare una campagna che va contro i desiderata degli italiani e alla logica? In mancanza, e ancora una volta, a pagarne le conseguenze, saranno solo i cittadini".