Basket, campionato di serie B interregionale: per la Virtus Ragusa esordio domenica a Messina

Fine settimana intenso per la Virtus Ragusa, attesa da un doppio appuntamento: sabato, alle 18.30, la presentazione della squadra e delle nuove maglie, di fronte al pubblico del PalaPadua; domenica, alle 18, l’esordio nel campionato di Serie B interregionale, al PalaTracuzzi di Messina, contro la Basket School di coach Sidoti.

Dopo il successo ottenuto in Coppa Sicilia (grazie alle vittorie su Capo d’Orlando e Cus Catania), la stagione entra finalmente nel vivo. Sabato, in quello che ormai è diventato un “classico”, la Virtus si intratterrà con i propri tifosi, alla presenza del sindaco Giuseppe Cassì. A fare gli onori di casa la presidente Sabrina Sabbatini e lo staff tecnico e societario. Sul parquet, con indosso le nuove divise, ci sarà la squadra al completo, capitanata da Andrea Sorrentino (nella foto): “Sabato ci presenteremo ufficialmente alla città e al nostro amato pubblico, che è da sempre appassionato e intenditore di pallacanestro ad alto livello - spiega Sorrentino -. Ricevere il supporto quotidiano e l’affetto della nostra gente non può che scatenare in noi orgoglio e voglia di fare”.

Alla serata, che sarà aperta da un momento riservato al settore giovanile, sono invitati a partecipare tutti i tifosi e i simpatizzanti della Virtus, per un momento di forte appartenenza che sancisce il via alle competizioni ufficiali. Domenica, infatti, è fissato l’esordio in campionato contro Messina, in una trasferta piena d’insidie. “La Coppa Sicilia - dice capitan Sorrentino - ci ha permesso di metterci alla prova contro roster di assoluto valore come Capo d’Orlando e Cus Catania. È chiaro che avendo vinto questo trofeo avremo i riflettori puntati addosso; ciò non distoglie la nostra concentrazione dal lavoro in palestra, nella speranza di poter disputare un campionato competitivo”.

Nell’ultima uscita in Coppa Sicilia, Sorrentino ha dimostrato di aver recuperato da un leggero affaticamento che lo aveva costretto ai box ed è stato autore di un’ottima prestazione da 20 punti. Ma in generale i segnali sono positivi. Coach Recupido, che ha provato diverse situazioni di gioco, è stato rinfrancato dalla risposta della squadra, che specie all’esordio con Capo d’Orlando ha dato prova di solidità sui due lati del campo. Il capitano, però, non si scompone: “Io sto lavorando bene, come del resto l’intera squadra. Siamo quotidianamente monitorati dallo staff medico che ci permette di allenarci in maniera intensa ma responsabile. Stiamo attraversando un processo di crescita e maturazione cestistica. Inutile negarlo, abbiamo un ottimo potenziale"