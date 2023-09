Favignana, emesso un francobollo per commemorare Franca Florio

''Nel tumulto dei cambiamenti a cavallo tra i due secoli, Franca Florio, tra mondanità e affari, divenne il simbolo della Belle Époque siciliana, con le élites europee che sceglievano l'Isola e l'ospitalità dei Florio per i loro viaggi e i loro incontri internazionali''. Cosi' scrive il sindaco di Favignana (Isole Egadi), Francesco Forgione, nel presentare il francobollo emesso oggi per commemorare la figura di Franca Florio. La vignetta del francobollo (valido per la posta ordinaria) riproduce il ritratto di Franca Florio", dipinto da Giovanni Boldini e conservato a Palazzo Marazzino di Palermo. ''Franca Florio, in una Sicilia restia ai cambiamenti, fu anticipatrice - scrive ancora Forgione nel bollettino illustrativo che accompagna l'emissione del francobollo - di eventi e tendenze culturali e di costume che lasciarono un segno nella vita pubblica del suo tempo'', a cominciare dal matrimonio tra una donna dell'aristocrazia e un esponente della nuova borghesia imprenditoriale. Franca Florio nacque nel1873 ed e' morta nel 1950.