Arte, scienza, medicina, visite guidate: gli appuntamenti culturali alla mostra “AssenzaEssenza” di Pozzallo

L’arte incontra la scienza, la medicina, la cultura. La mostra AssenzaEssenza, antologica delle opere del pittore modicano Beppe Assenza, presenta una serie di appuntamenti culturali che scandiranno e affiancheranno, nell’arco di 40 giorni (Fino al 5 novembre), il percorso espositivo della mostra.

Gli appuntamenti culturali e scientifici si svolgeranno nei giorni di sabato dal 30 settembre al 4 novembre, alle ore 18, nella sala conferenze dello Spazio Cultura Meno Assenza, che ospita la mostra di Beppe Assenza.

“Questi eventi – spiega Antonia Moro, presidente dell’associazione “Amici di Beppe Assenza”, curatrice della mostra – ha una duplice finalità. Vogliamo approfondire i temi che legano l’arte alle altre discipline, trovare i punti di contatto, scandagliare i contenuti e le liasons che di volta in volta ci permetteranno di conoscere un tema ed un aspetto particolare legato all’arte”.

Il primo appuntamento è in programma il 30 settembre, alle 18. Il tema sarà “Cosmesi e colore” e sarà affidato a Giuseppe Ferraro, ceo di Argital, azienda che dal 1979 opera nel campo della cosmesi, con la creazione di prodotti naturali, capaci di coniugare bellezza, salute e sostenibilità ambientale. Si approfondiranno i temi del territorio, del rispetto per la natura, della salvaguardia del pianeta. Perché le sfide climatiche e ambientali interpellano direttamente il modo dell’arte e l’arte porta con se i valori ambientali. Argital sostiene, con un progetto specifico, le scuole che promuovono la pedagogia Waldorf, basata sui principi e valori antroposofici, la corrente filosofica che ha ispirato la ricerca artistica di Beppe Assenza negli ultimi 30 anni della sua vita.