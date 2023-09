Operazione "Mare Sicuro 2023", il bilancio delle attività in Sicilia orientale

La Direzione marittima della Sicilia orientale ha diffuso i numeri dell'operazione "Mare sicuro 2023". L’attività ha visto quotidianamente impegnati e pronti a intervenire – in caso di emergenze in mare – oltre 100 donne e uomini del Corpo delle Capitanerie di porto, oltre 21 mezzi navali e mezzi aerei della Guardia Costiera dislocati lungo i 650 km di coste di giurisdizione della Sicilia orientale comprese le isole Eolie, le Aree Marine Protette “Isola dei Ciclopi, “Plemmirio” e “Capo Milazzo”. Dati salienti dell’attività svolta nel Compartimento Marittimo di Pozzallo:

➢ n.4 mezzi navali impiegati (382 h di moto);

➢ n.7 uscite per soccorso e assistenza bagnanti;

➢ n.39 violazioni accertate per Ordinanza sicurezza Balneare (navigazione entro

la fascia riservata alla balneazione e dotazioni di sicurezza);

➢ n.240 controlli agli stabilimenti balneari/aree libere e attività di noleggio e

locazione natanti e imbarcazioni;

➢ n.12 illeciti amministrativi elevati per mancanza temporanea del servizio di

salvamento e dotazioni di sicurezza presso gli stabilimenti e aree attrezzate;

➢ n.8 illeciti penali per abusiva occupazione di Pubblico demanio Marittimo;

➢ 600 mq di area demaniale restituita alla libera fruizione;

Il raffronto con i dati degli anni precedenti ha evidenziato una maggiore sensibilità e buon senso dei diportisti e bagnanti nel rispetto delle regole del mare.