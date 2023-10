Prefinali nazionali di Miss Italia dal 4 all'8 ottobre a Corigliano Rossano

Sono 230 le ragazze che da mercoledì prenderanno parte alle prefinali nazionali di Miss Italia in programma dal 3 all'8 ottobre a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza.

Venti delle partecipanti, avendo vinto le selezioni regionali, hanno già acquisito il diritto a disputare la finale, in programma a Salsomaggiore dal 7 all'11 novembre, mentre le altre 210 si contenderanno gli altri venti posti a disposizione.

"Le Prefinali nazionali di Miss Italia rappresentano quest'anno, con l'arrivo in Calabria, un viaggio nella bellezza e nelle emozioni, tali sono i sentimenti che affiorano in questa regione": così, all'ANSA, Patrizia Mirigliani, patron del concorso e figlia del calabrese Enzo, figura storica della manifestazione, giunta quest'anno all'84/a edizione.

"Sono grata ai dirigenti del Bv AironeResort di Corigliano Rossano - ha aggiunto Mirigliani - che ospiterà le miss.

Le ragazze saranno valutate da una giuria capace di fare emergere tutti gli aspetti della bellezza del nostro tempo: una famosa psicologa, Vera Slepoj, per apprezzare la personalità' delle ragazze; una popolare 'blogger, Ida Galati, e uno scrittore come Roberto Emanuelli, che nei suoi romanzi racconta gli amori delle donne. Ora siamo tutti impegnati, con le ragazze al centro, a vivere giornate importanti".

"Abbiamo la fortuna - ha commentato Franco Falcone, presidente del gruppo alberghiero 'BuoneVacanze', che gestisce il 'Bv Airone Resort' ed altri hotel in Italia - di potere ospitare le ragazze di Miss Italia e siamo molto orgogliosi per questo evento. È una grande occasione per mettere in evidenza lo splendore della Calabria e di questo posto magnifico per esaltare la bellezza delle partecipanti al concorso. Un incontro unico".