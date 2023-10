Disservizi Ast e disagi dei pendolari nel Ragusano, la protesta della Cgil

In queste ultime settimane, già da subito dopo l’inizio del nuovo anno scolastico, si sono ripresentati i soliti problemi e gravi disagi per studenti e famiglie, dovuti alle inefficienze e disservizi dell’AST azienda affidataria del servizio trasporto studenti. A subire i disagi, dovuti ai ritardi o addirittura alle cancellazioni di corse, sono gli studenti di Acate, Comiso, Chiaramonte, soprattutto per chi abita nelle frazioni di Pedalino e Roccazzo, Modica e dai comuni che in essa confluiscono per trovare il collegamento con il comune capoluogo e cioè da Scicli, Pozzallo, Ispica. A parte i ritardi succede pure che i pullman non arrivano, lasciando ragazzi e ragazze a casa senza possibilità di andare ognuno nelle rispettive scuole di Ragusa e Modica. Il tutto ovviamente senza alcun preavviso o comunicazione, con l’aggravante dell’assenza di informazioni in quanto i numeri e le linee telefoniche dell’azienda squillano sempre a vuoto senza mai nessuna possibilità di parlare con qualcuno per avere le informazioni dovute.

“Di fronte a questa situazione c’è il disagio per gli studenti - affermano i vertici della Cgil iblea - che perdono giorni di scuola, e per le famiglie costrette ad accompagnarli a scuola. Gli studenti coinvolti sono ragazze e ragazzi che hanno scelto di intraprendere precisi percorsi di studi in scuole lontane dalle proprie località di residenza, e questo già comporta disagi non indifferenti perché costretti a seguire orari e ritmi molto faticosi a differenza di chi vive e studia nello stesso Comune di residenza.

Poiché non è possibile avere tutte gli Istituti e gli indirizzi scolastici in ogni Comune, almeno si predispongano servizi di trasporti efficienti, scrivono in una nota Scifo, Perticone e Scollo all’assessorato regionale alle Infrastrutture, a quello all’Istruzione, al Presidente dell’Ast, alla direzione dell’AST ai sindaci di Acate, Comiso, Chiaramonte Gulfo, Ispica, Scicli, Pozzallo e Modica e al Commissario del Libero Consorzio di Ragusa, perché in discussione c’è il diritto allo studio che deve essere garantito a tutte e a tutti al di là della residenza, e deve essere garantita la possibilità di scegliere i percorsi di formazione studio secondo le prospettive e i progetti di tutte e tutti. L’essere residenti in province periferiche e in piccoli Comuni da sempre determina una condizione peggiorativa per i giovani già a partire dalla frequentazione delle scuole superiori e ancora di più per la frequentazione delle università. Insieme ai ritardi o alle soppressioni di corse senza preavviso c’è anche il tema della qualità del servizio e della sicurezza vista la dotazione di mezzi obsoleti, datati senza alcun comfort e spesso soggetti ad avarie durante il servizio.

Rispetto ad un contesto così precario, dove a pagarne le conseguenze sono spesso anche i lavoratori che rappresentano l’unica interfaccia dell’azienda nei confronti dell’utenza, chiediamo all’Ast di adoperarsi affinché questi disservizi possono essere superati attraverso la strutturazione di collegamenti efficienti, puntuali, sicuri e con orari sostenibili per gli studenti e le loro famiglia. Chiediamo al Governo Regionale di monitorare seriamente i servizi di trasporto ed esigere il rispetto di servizi efficienti e di qualità con determinazione.

L’Ast che è di proprietà della regione Sicilia non può continuare con questa approssimativa gestione dei servizi di mobilità e le inefficienze non riguardano solo gli studenti delle frazioni. Stesse problematiche, sempre a causa di una cattiva gestione da parte di Ast riguardano le studentesse e gli studenti che devono raggiungere le proprie istituzioni scolastiche a Modica e Ispica. Servono azione decise e garanzie da parte delle Istituzioni a partire dalla Regione che deve assumere impegni precisi verso i cittadini e le cittadine della provincia di Ragusa, da sempre penalizzati per mobilità e trasporti.

Chiediamo ai Sindaci dei Comuni interessati di unirsi in questa battaglia affinché i ragazzi possono continuare a scegliere e costruire il proprio futuro liberamente secondo le prospettive ed aspirazioni di ognuno senza dover subire la penalizzazione di essere residenti in piccoli Comuni o frazioni.”