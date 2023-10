Monterosso e Giarratana, "Premio Nicholas Green" ad alunni del Comprensivo Capuana i

Anche per l’anno scolastico 2022 /2023 è stato organizzato il concorso per assegnare un premio della Regione Sicilia intitolato a Nicholas Green il bambino statunitense di 7 anni ucciso nel 1994 nel corso di un tentativo di rapina mentre con la famiglia viaggiava in auto in direzione della Sicilia.

La Cerimonia di consegna dei premi agli studenti delle scuole primarie e secondarie, di 1° e 2°grado si è tenuta a Ragusa, domenica scorsa, al Centro Commerciale Culturale di Via Matteotti 61.

Dell’istituto Comprensivo Capuana di Monterosso e Giarratana sono stati premiati i seguenti alunni:

-1^ Premio

Alessandra Criscione,

5 classe primaria del plesso Monterosso Almo (poesia);

-2^ Premio,

Rosamaria Buscema

5 classe primaria del plesso di Monterosso Almo (poesia);

-3^ Premio

Andrea Mineo,

5 classe primaria del plesso di Giarratana( disegno).

Oltre agli alunni dell’istituto Comprensivo Capuana ha ricevuto il primo premio per la sezione scuola secondaria di II grado, per il secondo anno consecutivo , una ragazza di Monterosso Almo, Alice Canzoniero con un testo letterario.

(Nella foto un momento della premiazione)