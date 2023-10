Vandali indisturbati saccheggiano il campo sportivo di via Lazio a Siracusa senza controlli

Saccheggiato dai vandali il campo sportivo di via Lazio a Siracusa. A denunciarlo è il Pci che chiede pure l'intervento del prefetto. Il Pci scrive: "Ogni quanti giorni Voi Amministratori, lautamente pagati dai Cittadini, avete predisposto il controllo, la pulizia e la verifica delle condizioni di Sicurezza di questa immensa struttura Comunale, storico Campo di Via Lazio nel periodo tra Ottobre 2022 e fine Luglio 2023? In questo periodo la sera l'illuminazione era funzionante e accesa? Le bollette? O era tutto al buio e senza controllo?

Come mai non vi siete accorti in tempo del primo, secondo, terzo, quarto, centesimo atto vandalico? Come mai nonostante a fine Luglio 2023 Sindaco e Assessore finalmente avete accertato che nella Vs lunga Assenza in Vigilanza, addirittura l'erba era alta 2 metri e la struttura devastata ancora oggi non avete eseguito la messa in sicurezza e il ripristino? Addirittura uno dei Grandi Cancelli è ancora oggi tutto aperto da mesi?

Sembrerebbe che a fine Luglio 2023, data del vs sopralluogo il Cancello fosse già aperto, come mai non avete provveduto a farlo chiudere? Dopo il tardivo accertamento dei tantissimi atti vandalici, avete controllato tutta la Struttura? Successivamente cosa avete predisposto come controlli e per individuare l'eventuale reiteramento di tali atti vandalici e furti?"