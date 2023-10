Cgil, sfruttamento sul lavoro: incontro istituzionale a Siracusa

Martedì 10 ottobre 2023, a partire dalle ore 15, nel Salone Conferenze del Centro Eventi “Cocus” di via Ermocrate 85 a Siracusa, la Camera del Lavoro di Siracusa insieme alla Flai Cgil ospitano, nel contesto delle attività previste dal progetto “Di.Agr.A.M.M.I. Sud” - Diritti In Agricoltura attraverso Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari per l’Integrazione e il Lavoro Giusto”, un tavolo di confronto tra i Procuratori della Repubblica dei Tribunali di Siracusa, Catania e Ragusa sul tema degli strumenti di contrasto - individuali e di sistema - contro lo sfruttamento lavorativo delle lavoratrici e dei lavoratori stranieri.

All’evento parteciperanno come relatori: la Dott.ssa Lina Trovato (Sostituto Procuratore della Repubblica - Tribunale Ordinario di Catania); la Dott.ssa Sabrina Gambino (Procuratore della Repubblica - Tribunale di Siracusa); il Dott. Marco Dragonetti (Sostituto procuratore della Repubblica - Tribunale Ordinario di Siracusa); il Dott. Emanuele Ferdinando Vadalà (Sostituto Procuratore della Repubblica - Tribunale Ordinario di Ragusa); il Professore Emilio Santoro (professore ordinario di filosofia del diritto - Università di Firenze e Direttore de L’Altro Diritto) e il Dott. Giovanni Abbate (Labour Exploitation Expert IOM, International Organization for Migration, ONU).

“L’iniziativa, di caratura nazionale e dalla valenza giuridica assai significativa – dichiara Roberto Alosi, Segretario Generale Cgil provinciale - sarà una grande occasione di confronto con l'Ordine degli Avvocati, dei Consulenti del Lavoro, dei rappresentanti del Terzo Settore e il Sindacato, su un tema che attanaglia strutturalmente la dignità delle persone e del lavoro nel settore dell’agroindustria nell'intera nostra area vasta. Le opportunità di cui si discuterà durante il pomeriggio di giorno 10 saranno quelle dell’intensificazione dei controlli in favore di una più funzionale e rapida concessione degli art.18, 19 e 22 del Testo Unico sull’Immigrazione del 1998 che, de iure, garantiscono al lavoratore migrante che denuncia condizioni di caporalato e sfruttamento lavorativo la possibilità di ottenere un regolare permesso di soggiorno. Fondamentale obiettivo di sistema che va coniugato con una discussione approfondita sull’amministrazione giudiziaria delle aziende che si rendono complici di fatti di sfruttamento e di episodi di caporalato. I contributi concreti e le competenze specifiche dei relatori dell’evento ci permetteranno di tracciare una linea programmatica che mira a rafforzare il contrasto a questa piaga sociale su base trasversale e sistemica, e che mette dunque anche la nostra organizzaziones in condizioni più favorevoli di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del settore”.