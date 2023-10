Lotto, a Palermo messo a segno "colpo" da oltre 52 mila euro

La Sicilia sorride grazie al Lotto. Nell’estrazione di sabato 7 ottobre, come riporta Agipronews, la vincita più alta arriva da Palermo con cinque quaterne e una cinquina sulla ruota siciliana (giocati i numeri

1-4-6-7-8-11-12-76-78) per un totale di 52.380 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 7,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 894 milioni in questo 2023.

Sicilia a segno anche con il 10eLotto. Nell’estrazione di venerdì 6 ottobre, la vincita più alta della regione arriva da Trapani con un 8 Doppio Oro. Il quadro delle vincite siciliane si completa con i 10mila euro vinti a Lercara Friddi, in provincia di Palermo, con un 6 Doppio Oro, e con altri 5mila euro vinti a Palermo con un 8 Doppio Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 12,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,14 miliardi di euro in questo 2023.