Il Giro Motociclistico di Sicilia incorona la Moto Guzzi GTCL

La quinta edizione del Giro Motociclistico di Sicilia e la terza stagione di ASI Circuito Tricolore si sono conclusi ieri, domenica 8 ottobre, sul lungomare di Cefalù. L’evento siciliano, infatti, era la quindicesima e ultima tappa del prestigioso calendario di eventi ASI dedicato al miglior connubio tra il motorismo storico dinamico e la valorizzazione dei territori lungo l’intera Penisola. Un format che, per il terzo anno consecutivo, ha goduto di importanti patrocini istituzionali come quelli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Il Giro Motociclistico di Sicilia - rievocazione storica della prima gara motociclistica di regolarità a valenza nazionale svoltasi nel 1950 sulle strade dell’Isola, organizzata da quattordici club siciliani federati ASI – è terminato in bellezza con il Concorso d’Eleganza Città di Cefalù, nel quale sono state premiate la Moto Guzzi GTCL del 1938 (Best of Show con in sella Girolamo Di Giovanni), la Benelli 4T NN 250 del 1938 (condotta da Giuseppe Troia) e la Moto Guzzi Super Alce del 1954 (esposta da Stefano Gambaro).