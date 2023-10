Biblioteca europea a Milano, Boeri indagato per turbativa

L'architetto e urbanista Stefano Boeri risulta indagato, insieme ad altri tra cui Raffaele Lunati capogruppo del progetto vincitore, dalla procura di Milano per turbativa. L'indagine riguarda l'appalto della Biblioteca europea che sorgerà a Porta Vittoria, entro il 2026, agganciata ai fondi del Pnrr, opera annunciata con soddisfazione dal sindaco di Milano Giuseppe Sala. Sono in corso diverse perquisizioni, da parte della Guardia di finanza, per l'acquisizione di strumenti informatici e cellulari.

Il concorso internazionale, a cui hanno partecipato quarantaquattro studi di tutto il mondo, si chiude con la proclamazione dei vincitori fatta l'11 luglio 2022: Lunati titolare di Onsitestudio batte il progetto che ha capofila l'archistar Michele De Lucchi. I nomi degli autori vengono svelati solo dopo la vittoria, perché la commissione - Stefano Boeri è designato commissario dalla fondazione Beic - ha sul tavolo progetti anonimi.