Cisl Ragusa-Siracusa, due giornate di sensibilizzazione

La Cisl lancia due giornate di confronto e sensibilizzazione. Venerdì e sabato, 13 e 14 ottobre, assemblee nei luoghi di lavoro e incontri in piazza su partecipazione e agenda sociale.

La UST Ragusa-Siracusa sarà impegnata nei due capoluoghi. La prima giornata sarà dedicata ad una serie di assemblee nei luoghi di lavoro. Tutte le federazioni in campo per parlare ai lavoratori della proposta di legge di iniziativa popolare sulla partecipazione attiva degli stessi alla vita e ai profitti delle aziende pubbliche e private.

Sabato mattina, a partire dalle 9, stand della Cisl saranno in Piazza Duca degli Abruzzi a Ragusa e in via Pippo Fava (mercato del contadino) a Siracusa.

“Quella della Cisl è una vera riforma istituzionale – ha commentato la segretaria generale della UST Ragusa Siracusa, Vera Carasi (nella foto) – Il Paese ha bisogno di tutto questo per fare crescere i salari, la produttività, l’occupazione. Intendiamo migliorare la qualità del lavoro puntando su innovazione, sicurezza, formazione e competenza.

La proposta di legge di iniziativa popolare sulla partecipazione, come più volte ricordato dal nostro segretario generale, Gigi Sbarra, – ha concluso la Carasi – è fondamentale per raggiungere quegli obiettivi necessari al miglioramento complessivo della vita delle lavoratrici e dei lavoratori”.