Forza Italia Sicilia e Dc non pensano alle emergenze dell'Isola ma alle elezioni a Monza

Forza Italia Sicilia anzichè pensare alle tante emergenze dell'Isola, pensa alle elezioni suppletive di Monza. A promuovere uno spoit elettorale è Marcello Caruso il cordinatore degli azzurri in Sicilia."La candidatura di Adriano Galliani a Monza rappresenta il modo migliore per proseguire l'impegno storico di Forza Italia e di Silvio Berlusconi. Serve anche a ribadire la dimensione di un partito che ha sempre lavorato in una prospettiva nazionale, dando adeguata rappresentanza e visibilità alle istanze sia del meridione che a quelle delle regioni del nord. Per questo, da Coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, non posso che invitare la corposa comunità meridionale e in particolare quella siciliana che risiede nel collegio di Monza a confermare per Adriano Galliani la stessa fiducia accordata negli anni a Silvio Berlusconi. Sarà ancora una volta il modo per affermare l'unità di intenti che unisce la nostra società da nord a sud". Anche la Dc di Cuffaro dice di sostenere Galliani.