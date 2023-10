Escursionista scivola e si fa male a un ginocchio: soccorso a Cava Grande

Gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti nella zona dei Laghetti della Riserva Naturale di Cava Grande, in territorio di Cassibile (SR), dove un escursionista ha riportato un trauma al ginocchio destro, a causa di una scivolata sul terreno umido, che ne ha impedito i movimenti e per il quale è stato necessario l'intervento da terra delle squadre di soccorso del CNSAS Sicilia, del SAGF della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118, che hanno raggiunto l'uomo nel fondo valle, hanno provveduto a stabilizzarlo, immobilizzare il ginocchio infortunato e imbarellarlo, per essere imbarcato sull'elicottero dei vigili del fuoco, che lo ha trasportato sulla cresta della valle, dove era in attesa un'ambulanza per le procedure di ospedalizzazione.