Tamajo alla Cementeria di Isola delle Femmine, la fabbrica cambia il brand

"In Sicilia ci sono tante eccellenze, aziende che lavorano e producono ricchezza, fanno si che aumenti al Pil, producono occupazione e cercano di rinnovarsi. Noi stiamo puntando molto sulla ricerca e sulla innovazione, sul trasferimento tecnologico e la cementeria d iIsola delle Femmine è una di quelle aziende che sicuramente dovrà intervenire anche sul piano della riconversione aziendale, per cui siamo venuti qui con tanti bambini e tante famiglie e questo fa bene intendere come questa azienda non abbia mai perso il contatto con il territorio e con i giovani che vogliono avvicinarsi a questa realtà". Lo dice in una nota l'assessore alle attività produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo ,intervenuto ieri mattina all'evento nella cementeria di Isola delle Femmine (Palermo) che cambia nome. Per la presentazione del nuovo brand, Heidelberg Materials, l'azienda ha organizzato una giornata di festa e accoglienza per le famiglie deidipendenti e per tutta la comunità locale