Nasce a Rosolini il primo gruppo intercomunale del M5s

“L’obiettivo? Dare nuova linfa al territorio, inteso – ed è questa la novità- non a livello comunale, ma intercomunale per essere davvero vicini ai cittadini, raccogliere le loro istanze e presentarle ai deputati di riferimento, Carlo Gilistro e Filippo Scerra, che assieme al coordinatore regionale M5S Nuccio Di Paola, potranno dare risposte concrete”.

Così (ri)parte il M5S del territorio. Oggi pomeriggio, a Rosolini, in via Ferreri 84, si è costituito formalmente il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle della zona Siracusa Sud, composto dai comuni di Noto, Pachino, Rosolini, Avola e Portopalo.

Al tavolo della presentazione il deputato Ars, il Dott. Carlo Gilistro, l’Avvocato Fabio Fortuna, coordinatore provinciale del movimento, e il vicepresidente del consiglio comunale di Pachino, il pentastellato Ruggero Lupo.

“Siamo qui per formalizzare un gruppo composto da cittadini che provengono da realtà diverse e che hanno molto in comune- ha esordito Ruggero Lupo. L’obiettivo è quello di riuscire a costruire una politica comune su alcune aree tematiche, come sanità, mobilità e turismo e concorrere attivamente all’azione politica del territorio”.

“Siamo orgogliosi di aver formato il primo gruppo intercomunale della regione Sicilia”, sono state le parole dell’Avvocato Fabio Fortuna. “In Sicilia siamo i primi e questo risultato lo dobbiamo anche al lavoro instancabile di Corrado Fioretti che ci ha creduto tanto”.

È proprio il Dott. Corrado Fioretti, giovane sempre attivo politicamente sul territorio rosolinese, ad essere stato eletto, a seguito di votazione dell’assemblea, rappresentante del neonato gruppo intercomunale. Lo stesso Fioretti ha anche indicato Rosario Zaffarana di Avola suo vicario. “Grazie a chi ci ha creduto – ha dichiarato Fioretti dopo la votazione- e a chi per la prima volta si affaccia a questo esperimento inedito in tutta Sicilia. Adesso rimbocchiamoci le maniche perché il movimento è di tutti, ci sono tante iniziative in programma e tanti treni da prendere al volo, progetti e laboratori. Adesso tocca a tutti noi spendersi uno per uno” – ha concluso rivolgendosi ai membri del gruppo.

“Il Movimento 5 Stelle non permetterà clientelismi, sperperi di denaro pubblico e corruzione. Mai.“- è stato l’intervento del deputato regionale Carlo Gilistro che è stato “ispiratore” per l’assemblea in termini di obiettivi da perseguire. “Rivoluzionare il percorso, fare buona politica, contagiare chi ci sta accanto ed accendere di nuovo la passione per la politica”, sono stati i suoi inviti per l’agire del gruppo. E poi, anche uno sguardo ai giovani che “dobbiamo incantare! Dobbiamo fare in modo che tornino a sognare e diventino parte attiva della società e della politica”.