Pallamano maschile serie B, prima giornata scoppiettante

Una prima giornata scoppiettante quella del Campionato di Serie B di pallamano maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria e che ha preso il via nello scorso fine settimana.

Tranne per la larga vittoria casalinga dell’Alcamo sui giovanissimi dell’Albatro Siracusa confermando così di essere una delle pretendenti alla vittoria del torneo, tutti gli altri incontri disputati sono stati all’insegna dell’equilibrio e che fanno prevedere un campionato molto avvincente. Inoltre, al netto della vittoria esterna della Pallamano Marsala nell’anticipo di giovedì scorso al Palacus contro gli universitari palermitani, quello che ha prevalso è stato il fattore campo. Ma questi in sintesi i risultati della prima giornata del campionato di serie B:

Cus Palermo - Pallamano Marsala 37 - 38

Scicli Social Club - Aetna Mascalucia 25 - 24

Girgenti - Beach Team Messina 25 - 20

Aretusa Siracusa - Agriblu Scicli 32 - 27

Alcamo - Albatro Siracusa 51 - 25

Villaurea Palermo - Pallamano Ragusa 26 – 23

LA CLASSIFICA

A 2 punti Marsala, Scicli Social Club, Girgenti, Aretusa, Alcamo e Villaurea.

A 0 punti Cus Palermo, Aetna Mascalucia, Beach Team Messina, Agriblu Scicli, Albatro Siracusa, Pallamano Ragusa.

GLI INCONTRI DELLA SECONDA GIORNATA :

20 ottobre

Pallamano Marsala - Alcamo

21 ottobre

Agriblu Scicli - Villaurea Palermo

22 ottobre

Beach Team Messina - Aretusa Siracusa

Albatro Siracusa - Scicli Social Club

Aetna Mascalucia - Girgenti

Ragusa - Cus Palermo