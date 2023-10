Modica, l'amministrazione "apre" la fascia pomeridiana per l'asilo nido comunale

“Domani – afferma il Sindaco di Modica, Maria Monisteri – è un giorno importante per i piccoli da 0 a 3 anni. Attraverso un’idea condivisa e che abbiamo spinto come Amministrazione comunale, i bambini che frequentano l’asilo nido comunale, iniziano un percorso di crescita, di scoperta del mondo, di formazione e costruzione di amicizie e competenze. Un percorso che abbiamo messo in pratica grazie ad un servizio attivato su fondi non di spesa corrente ma attingendo a risorse e gettito previste dal legislatore. Un’idea concreta per dare sostanza ad una scuola ‘primaria’ che pensiamo come un solco su cui tracciare la propria vita sin dai primi anni”.

“Infatti è stata intenzione di questa amministrazione – sottolinea l’Assessore alle Politiche Educative, Chiara Facello – offrire un servizio integrativo e complementare nella fascia pomeridiana. Per questo, è nato il progetto che appassionerà questi bambini. E’ il risultato di un lavoro di squadra che coinvolge il Sindaco, me come Assessore, la parte tecnico-amministrativa e poi, in modo particolare, i componenti del gruppo educativo, protagonisti con il loro impegno, la loro passione e la loro competenza. Per noi, la scuola è fondamentale per educare, per includere; ma anche per sostenere le famiglie e la loro vita lavorativa. Su questo lavoriamo, per rendere questo servizio un'opportunità per tutti con un'idea pedagogica precisa: dare maggiore qualità ai nostri percorsi educativi. E’ davvero un grande valore per la nostra Città”

“Il decreto 65 del 2017, ha stanziato le risorse aggiuntive per i comuni, finalizzate a migliorare i servizi educativi esistenti. Utilizzare i fondi messi a disposizione dal legislatore, è un obiettivo della nostra amministrazione e una leva strategica per offrire servizi complementari e migliorativi ai Modicani”.

NELLA FOTO, il sindaco Maria Monisteri e l'assessore Chiara Facello