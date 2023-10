Vittoria, la Cna elenca all'assessore regionale Aricò le infrastrutture che mancano

Lo stato di salute delle infrastrutture del Sud est della Sicilia al centro dell’incontro promosso dalla Cna a Vittoria con la presenza dell’assessore regionale al ramo Aricò. La Cna Fita Sicilia, durante il convegno che ha tenuto a Vittoria dal titolo: “Le infrastrutture assicurano la modernità” ha voluto sottolineare quanto poco adeguate siano le stesse e quanta poca modernità caratterizza l'isola. La condizione degli oltre 20.000 km di rete stradale siciliana e dei 600 km di autostrada sono lontani anni luce dal concetto di modernità. Lo sviluppo delle aree portuali, sia nella Sicilia occidentale quanto nella Sicilia orientale, è poco adeguato". E' stato poi compiuto un focus nell'area del Sud Est siciliano, da sempre uno dei territori economicamente più dinamici del Mezzogiorno. "Questa economia avrebbe bisogno, da tempo, di strade adeguate, di una logistica integrata e di piattaforme comuni. I lavori della Ragusa-Catania da qualche settimana sono finalmente partiti, anche se dopo solo vent'anni di discussione. Il 90% del tratto autostradale Ispica-Modica della Siracusa-Gela è completato, ma non si capisce quando sarà fruibile perché vi è una situazione conflittuale tra Cas e imprese realizzatrici che andrebbe risolta in tempi brevi. Inoltre, non si ha contezza di quando la stessa autostrada sarà completata fino a Gela chiudendo così l'anello Catania, Siracusa, Gela. All'interno di questo reticolo di strade e autostrade in parte da progettare, in parte da completare c'è la vicenda, triste, dell'autoporto di Vittoria". Le risposte dell'assessore Aricò a queste forti sollecitazioni sono state di piena disponibilità per i problemi dell'autotrasporto. Ha poi garantito che entro l'anno il tratto Ispica-Modica sarà aperto ed è pronto il nuovo bando per il tratto fino a Scicli così come ha garantito il suo impegno nella riqualificazione dell'autoporto di Vittoria dopo aver effettuato un sopralluogo nella stessa struttura.

La speranza è che le assicurazioni dell'assessore, specie sui tempi di apertura del tratto Ispica-Modica dell'autostrada Siracusa-Gela, non si rivelino l'ennesima promessa destinata ad essere prorogata.