Il Catania deve battere il Taranto, in bilico la panchina di Luca Tabbiani

Nel girone C del campionato di serie C, il Catania costretto a vincere per allontanare le streghe e soprattutto per salvate la panchina del tecnico, Luca Tabbiani. La Juve Stabia è sempre la capolista e dopo l'ultimo turno è riuscita a portarsi a +3 dagli immediati inseguitori; le Vespe di Pagliuca che mantengono anche l'imbattibilità stagionale insieme all'Audace Cerignola saranno ospiti della Turris (sabato, ore 20.45) nel derby. E' tanto per restare in Campania il Benevento, che si è dovuto accontentare del pari contro il Picerno (2-2) dopo quattro vittorie consecutive, è atteso da un'altra "cugina", ovvero il Sorrento (sabato, ore 18.30). Sette risultati utili di fila sottolineano il buon momento del Foggia che diventa una delle principali inseguitrici; la prossima sfida per i satanelli è la trasferta di Crotone (sabato, ore 18.30) contro una delle annunciate protagoniste che sta avendo delle difficoltà;

prima è arrivato l'esonero di Lamberto Zauli, poi il ripensamento del presidente Gianni Vrenna su espressa richiesta dei calciatori.

Sette punti in tre partite per il Latina, una bella sorpresa di questo inizio di stagione; i pontini guidati da Daniele Di Donato sono attesi da un test duro in casa del Cerignola (sabato, ore 18.30). Delusione in casa Catania dopo la brutta prova sul campo della capolista, non solo sul piano del risultato; Tabbiani al momento resta al suo posto ma per gli etnei al Massimino sarà importante ottenere punti contro il Taranto (domenica, ore 16.15).

Torna al Partenio l'Avellino, reduce da due vittorie, che riceve il Monterosi Tuscia (ore 18.30). Il buon Picerno riceve il Messina di Modica, che può risultare una mina vagante in questo raggruppamento (venerdì, ore 20.45).