Polstrada Catania, campagna sicurezza europea: ritirate 10 patenti

La Polizia Stradale di Catania, nell'ambito della Campagna Europea di sicurezza stradale “Focus on the Road” , ha ottenuto significativi risultati: su circa 400 veicoli sottoposti a controllo, sono state accertate 167 infrazioni. È stata particolarmente rilevata la scarsa propensione all’uso della cintura di sicurezza e la scarsa attenzione alla revisione dei veicoli, seguite dalla mancanza di copertura assicurativa e dall’elevata velocità, che sono state le violazioni più frequentemente accertate. Nel corso dei servizi svolti in tangenziale sono state ritirate 10 patenti ad altrettanti automobilisti che, in barba alle regole del codice della strada, percorrevano la corsia di emergenza e sono stati decurtati 444 punti dalla patente di guida. Inoltre, un conducente è stato sorpreso in possesso di 5 grammi di cocaina ed un altro di marijuana e di oggetti atti ad offendere.