San Giuseppe Jato, Bolognetta e Calatabiano al voto per scegliere il sindaco

Si voterà fino a domani alle 15 in Sicilia in tre comuni sciolti per mafia: San Giuseppe Jato e Bolognetta, nel palermitano e Calatabiano, nel catanese. A San Giuseppe Jato, dopo due anni di commissariamento per infiltrazioni mafiose si è tornati alle urne. Tre le liste civichecin lizza guidate dai candidati a sindaco: Angelo Rappa, con laclista Connessi al Futuro, Giuseppe Cosimo Siviglia con la listaconestà, legalità e sviluppo, fatti non parole e Maurizio LiboriocCostanza con la lista uniti per Cambiare. San Giuseppe Jato eracstato sciolto il 9 luglio del 2021 su proposta del Ministroc dell'interno Luciana Lamorgese "in considerazione delle accertate forme di condizionamento dell'amministrazione localeda parte di organizzazioni criminali" deliberando l'affidamento a una commissione straordinaria della gestione del Comune, già commissariato in seguito alle dimissioni del sindaco e della metà più uno dei consiglieri comunali dopo che la Prefettura aveva disposto l'accesso agli atti per esaminare l'attività amministrativa del Comune. Si vota anche a Bolognetta sempre nel palermitano. La corsa sarà solitaria: l'unica candidata a sindaco infatti è Elizabeth Smith (nella foto) con la lista collegata Io scelgo Bolognetta. Il comune è stato sciolto il 18 novembre del 2021. Seggi aperti, infine, anche a Calatabiano comune sciolto per infiltrazioni il 15 ottobre del 2021. Si contendono la poltrana di sindaco Salvatore Trovato e Antonio Petralia. Oggi si vota oggi fino alle 23; domani dalle 7alle 15. Lo spoglio inizierà subito dopo.