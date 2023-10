Oliver Irabaruta concede il bis a Palermo e vince la mezza maratona

Il burundese della Quercia Trentingrana Olivier Irabaruta e la keniana Emily Chepkemoi Cheroben dell'Atletica Castello sono i vincitori della decima edizione della Palermo international half marathon trofeo Nissan Comer Sud.

La manifestazione organizzata dall'Asd Agex del presidente Nando Sorbello ha visto al via 1.627 atleti provenienti da 31 nazioni sfidarsi lungo il percorso che ha portato i corridori dall'antico stabilimento di Mondello al teatro Politeama per fare ritorno poi nuovamente al punto dipartenza. Olivier Irabaruta ha bissato il successo ottenuto a Palermo nel 2021 imponendo il suo ritmo alla gara senza lasciare repliche agli avversari e ha chiuso la sua corsa in 1h05'02". Alle sue spalle l'altro burundese Leonce Bukuru che ha fermato i cronometri sul tempo di 1h05'55". Terzo il keniano Kisorio Hosea Kimeli con il tempo di 1h06'57". Primo degli italiani e quarto assoluto, piazzamento che gli è valso anche il titolo italiano SM 35, Alessandro Brancato dell'Asd Sicilia Running Team con il tempo di 1h07'13". Fra le donne Emily Chepkemoi Cheroben ha vinto in 1h15'50",chiUdendo davanti alla sua connazionale keniana Nancy Kerage Kerubo dell'Acsi Campidoglio Palatino, seconda con il tempo di1h18'53". Terza assoluta, prima delle italiane e neo campionessadi maratonina nella categoria SF40, Simona Santini del Circolo Minerva che ha fermato i cronometri sul tempo di 1h20'44".