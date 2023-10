Migranti, manifestazione della Cgil a Pozzallo per la chiusura dei Cpr

Una manifestazione regionale per chiedere la chiusura dei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) e "nuove e diverse politiche sull'immigrazione dell'Italia e dell'Europa", che garantiscano il diritto d'asilo e un'accoglienza dignitosa di chi scappa da guerre da guerre e miserie, si terra' sabato 28 ottobre, alle 10.30, a Pozzallo davanti al Cpr. A promuoverla sono la Cgil Sicilia e la Camera del lavoro di Ragusa, insieme a una decina di associazioni tra cui Anpi, Arci, Libera, Auser, Mediterranea Saving, Emergency, Uisp, Asgi. Numerose gia' le adesioni. "Noi non ci stiamo e non vogliamo essere complici- dice l'appello dei promotori-, non vogliamo piu' vedere essere umani, bambini compresi, guardarci da dietro sbarre, barriere e filo spinato solo perche' stranieri". Cgil e associazioni chiedono "un'accoglienza strutturata e diffusa e risposte concrete e dignitose alle persone che scappano da atrocita', conflitti e miseria alla ricerca di un futuro, soprattutto in questa fase storica in cui in vaste aree del mondo esistono emergenze umanitarie dovute a guerra, miseria e catastrofi ambientali". E al riguardo delle politiche del governo parlano di accanimento contro i migranti che arrivano in Italia, di violazione dei diritti umani e delle norme in materia di Asilo e protezione. Ma anche "di violazione della Costituzione quando si attuano i trattenimenti forzati, senza alcuna garanzia e spesso in condizioni disumane, laddove la Carta fondamentale (art.13) esclude detenzione e limitazioni della liberta' personali che non abbiano a monte un atto motivato dell'autorita' giudiziaria".