Acate, evento al Circolo di Conversazione nel segno della storia dell'Arma

Il primo evento autunnale al Circolo di Conversazione ha celebrato sé stesso e tributato un omaggio all’Arma dei Carabinieri. A distanza di 185 anni dalla fondazione il sodalizio si è dotato di un gonfalone e ha conferito la nomina a socio onorario al comandante della locale stazione dei carabinieri, maresciallo Emanuele Pio Squillace, con una motivazione che ne riconosce le doti umane, professionali e il desiderio di conoscere la storia dell’antico “casino dei galantuomini”.

Tante le presenze, tra cui il parroco don Mario Cascone, i membri della locale Associazione Carabinieri, presieduta da Giuseppe Cinque, i presidenti dell’Associazione Combattenti e Reduci e del Circolo Agricolo. In rappresentanza del Consiglio comunale era presente il vice presidente Simone Caruso e per il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana il tenente Riccardo Terranova.

Dopo l’Inno di Mameli sono intervenuti, per i saluti istituzionali il presidente Salvatore Stornello e il sindaco Gianfranco Fidone (socio del circolo). Al termine dei loro discorsi ha preso la parola l’Ispettore Sup. U.P.S. Salvatore Cutraro (che da tempo proponeva l’adozione del labaro) e dopo la scopertura del gonfalone a cura della signora Cristina Lucaci, moglie del presidente Stornello, i professori Antonio Cammarana ed Emanuele Ferrera hanno intrattenuto il folto e attento uditorio rispettivamente con due ampie e documentate relazioni: “momenti di storia della Sicilia nella prima metà dell’800”, con molti richiami alle varie fasi dell’apertura del circolo, e “Storia dell’Arma dei carabinieri ad Acate”, dal 1861 ai nostri giorni. Un lungo e dettagliato racconto, quest’ultimo, di episodi e aneddoti sconosciuti e per certi versi sorprendenti.

Tra il pubblico anche il professore Vittorio Pavone, nipote del primo maresciallo d’alloggio capo, Alfio, che s’insediò al Castello dei Principi Biscari, seconda sede della stazione, nel 1927.

La solenne cerimonia si è conclusa con la consegna di una targa al maresciallo Squillace e l’esecuzione della “Fedelissima”.