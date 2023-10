Il sindaco di Catania riceve al Palazzo degli Elefanti l'attore Giancarlo Giannini

- Il sindaco di Catania Enrico Trantino ha ricevuto nel Palazzo degli Elefanti l'attore e regista Giancarlo Giannini, accompagnato dal regista catanese Alfredo Lo Piero. a Catania si sono appena concluse le ripreese di un docufilm di Lo Piero interpretato da Giannini, "Un viaggio per incontrare Mimì". Tra i protagonisti Tuccio Musumeci, che non ha potuto partecipare all'incontro perché impegnato su un altro set. Nel corso dell'incontro è stata condivisa la testimonianza di momenti del percorso cinematografico che ha visto Giannini più volte protagonista a Catania. "Io ho scoperto Catania e la Sicilia - ha detto al sindaco l'attore - quando ho fatto Mimì metallurgico. Sono venuto da solo. L'azione si svolgeva a Catania. Sono sbarcato a Palermo, mi sono affittato una macchina, ho voluto fare il giro della Sicilia, sono stato un mese e mezzo a girarla da solo per capire, fare fotografie, curiosare, sentire il dialetto: bellissimo il dialetto catanese, straordinario, molto più bello questo del palermitano... Catania è una città meravigliosa". "Catania è una città meravigliosa con delle potenzialità straordinarie - ha confermato il sindaco - solo che dobbiamo infondere più orgoglio nei catanesi"."E fare conoscere di più la Sicilia agli Italiani", ha aggiunto Giannini.