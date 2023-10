Aeroporto Palermo, 68 milioni per nuove opere e adeguamenti

Oltre 68 milioni di investimenti nei prossimi quattro anni (64 nel periodo 2020/2023) - 252 milioni in dieci anni (piano di sviluppo 2023/2033 approvato da Enac) - di cui oltre cento impegnati nel periodo 2023/2027.

E' questo il piano degli interventi infrastrutturali presentato da Gesap, la società di gestione dell'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, presentato oggi alla Camera di commercio di Palermo ed Enna.

Soldi che serviranno per realizzare nuove opere (in corso e da avviare) e adeguamenti delle strutture esistenti. Tra i progetti che si stanno realizzando entro il 2024 troviamo l'adeguamento sismico e la ristrutturazione del terminal passeggeri (primo lotto), per 40 milioni di euro, che ha visto nascere nuove aree commerciali, aumento del numero di gates e varchi di sicurezza, oltre alla realizzazione dell'avancorpo in area airside e nuovi impianti antincendio. Tra le novità c'è pure il nuovo impianto Bhs partenze (9,4 milioni) con l'implementazione delle macchine radiogene per il controllo bagagli da stiva.