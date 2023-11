La Virtus Ragusa fa suo il derby con Barcellona (98 a 77)

Serviva una vittoria, ne è arrivata una schiacciante. La Virtus Ragusa si lascia alle spalle i k.o. con Capo d’Orlando e Sala Consilina, batte la Next Casa Barcellona 98-77 nel Superclassico di Sicilia e torna a respirare in classifica: è il quarto successo in sei gare. Al PalaPadua, nel primo match infrasettimanale della stagione, l’equilibrio dura meno di un tempo. La Virtus si dimostra più fisica e nel finale del secondo quarto scava il solco decisivo con una prestazione maiuscola di Brown e Cioppa (sei triple alla fine per il play di Maddaloni). Prova di sostanza anche per capitan Sorrentino e Gaetano.

Virtus Ragusa-Next Casa Barcellona 98-77

Virtus Ragusa: Brown 24, Piscetta 4, Epifani 4, Cioppa 20, Simon 4, Tumino 2, Vavoli 7, Sorrentino 17, Gaetano 14, Mirabella 2, Cascone, Calvi. All.: Recupido

Next Casa Barcellona: Bilous ne, Gojkovic 15, Marangon 5, Acosta Cacabellos 3, Drigo 2, Indelicato 11, Sahin 6, Tartamella 4, Urosevic ne, Lalic 10, Cerruti 10, Fernandez Pena 11. All.: Biondo

Arbitri: Parisi di Catania e Cappello di Porto Empedocle

Parziali: 20-15; 56-34; 82-49.

Note. Usciti per cinque falli: Calvi (V)