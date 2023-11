Tempesta Ciaran, almeno10 morti in Europa

La tempesta Ciaran, che da ieri imperversa sull'Europa, ha causato almeno 10 morti e causato notevoli disagi, con la chiusura di alcuni porti e la cancellazione dei voli negli scali aerei. La tempesta, che si dirige verso est dopo aver colpito la costa atlantica, ha provocato tre morti in Toscana e altri sette nel resto del continente, causati dalla caduta di alberi provocata da violente raffiche di vento: due in Belgio, due in Francia, una in Spagna, una in Germania e una nei Paesi Bassi.

Eurostar, che gestisce treni tra Paesi Bassi, Belgio, Francia, Germania e Regno Unito, ha avvertito che il traffico "potrebbe essere interrotto" e ha consigliato ai viaggiatori di posticipare i loro viaggi.

I disagi nella penisola iberica

In Spagna, la zona più colpita è stata il nord-ovest della penisola, dove le autorità hanno chiesto ai cittadini di prendere precauzioni. In alcune zone della Galizia, soprattutto sulla costa, è stata dichiarata l'allerta rossa a causa dei forti venti.

Secondo l'agenzia meteorologica spagnola (Aemet), anche alcune zone della costa dei Paesi Baschi sono in allerta rossa, con onde che potrebbero raggiungere gli 8 o 9 metri. Più di 80 voli sono stati cancellati in undici aeroporti del Paese. Nella provincia di Valencia sono scoppiati diversi incendi, alimentati dal vento, che hanno costretto all'evacuazione di diversi abitati.

La situazione in Belgio

Nella città belga di Gand, una bambina ucraina di cinque anni è stata uccisa dalla caduta di un albero mentre giocava e una donna di 64 anni che stava passeggiando in un parco con il marito e la figlia è rimasta gravemente ferita. La tempesta Ciaran ha causato l'interruzione di parte del traffico ferroviario nelle Fiandre e disagi nel resto del Belgio. Disagi anche per il traffico marittimo nella zona portuale di Anversa.

Un morto in Francia

In Francia, nel dipartimento dell'Aisne, un camionista è morto nel suo veicolo schiacciato da un albero, e uomo è caduto dal balcone nella città portuale di Le Havre dopo essere stato colpito dalle persiane di casa a causa del forte vento. Sedici persone sono rimaste ferite, di cui una gravemente, ha fatto sapere il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin. Circa 1,2 milioni di case sono rimaste senza elettricità in Francia, di cui 780.000 nella regione della Bretagna che oggi attende la visita dal presidente Emmanuel Macron.

Venti fortissimi in Cornovaglia e in Olanda

In Cornovaglia, nel sud dell’Inghilterra, onde spinte da venti a 135 chilometri all’ora hanno colpito la costa, lasciando più di 8.500 case senza elettricità. Centinaia di scuole in tutta la regione sono rimaste chiuse. Gran parte del traffico marittimo dal porto di Dover è stato sospeso e 35 persone sono state evacuate negli hotel dell'isola di Jersey dove raffiche di vento fino a 160 km orari hanno danneggiato le case.

Anche i Paesi Bassi hanno messo in guardia contro forti raffiche di vento fino a 110 km/h circa 200 voli sono stati cancellati all'aeroporto di Amsterdam Schiphol. I campionati olandesi di wind cycling sono stati annullati.