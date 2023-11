Truffe all'Ue in agricoltura: 56 persone rinviate a giudizio a Palermo

La Procura Europea di Palermo ha condotto un'indagine con l'accusa di associazione a delinquere, corruzione e frode nell'ambito di fondi agricoli in Sicilia, portando all'incriminazione di 56 persone e due società. Nel giugno del 2022, la Guardia di finanza di Palermo ha fatto luce sull'attività di una rete di organizzazioni criminali che coinvolgevano funzionari pubblici di alto livello e professionisti del settore. In particolare, le fiamme gialle sospettano l'esistenza di un gruppo criminale organizzato in grado di pilotare le decisioni al fine di consentire a società private operanti nel territorio di Palermo di ricevere finanziamenti agricoli da fonti comunitarie e nazionali, nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) dell'Ue. Dodici indagati sono stati posti ai domiciliari, altri dieci sono stati obbligati a comparire davanti alla polizia giudiziaria. Denaro e beni per un valore di circa 2,5 milioni di euro sono stati sequestrati.

Gli investigatori hanno accertato che questo gruppo criminale "ha esercitato un'influenza indebita sul processo decisionale dei funzionari pubblici dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura (Ipa) della Regione siciliana - scrivono i magistrati -, facendo in modo che ai propri clienti venisse concessa una percentuale sproporzionatamente alta di richieste di finanziamento, con un significativo guadagno finanziario per i membri del gruppo. Secondo l'indagine, i funzionari pubblici dell'Ipa, responsabili della valutazione dell'ammissibilità delle richieste di finanziamento, hanno sistematicamente favorito altri uffici tecnici, compresi quelli di agronomi e ingegneri, durante le fasi di elaborazione e amministrazione delle domande di finanziamento. Questa preferenza sembra essere stata coltivata attraverso relazioni di lunga data". Sarebbero oltre 20 le richieste di finanziamento concesse illegalmente e due i casi di presunta corruzione che coinvolgono funzionari pubblici e imprenditori privati. Inoltre sono contestati una serie di reati contro l'ordine pubblico, come l'associazione a delinquere, e contro la pubblica amministrazione, tra cui l'abuso d'ufficio, la rivelazione di segreti d'ufficio, la falsificazione materiale/ideologica di documenti pubblici, la soppressione, l'occultamento e la distruzione di documenti pubblici, forse commessi dai pubblici ufficiali dell'Ipa di Palermo e dagli altri membri del gruppo in vari ruoli.