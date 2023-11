Question time, il sindaco di Siracusa chiamato in aula per 23 interrogazioni

Il Consiglio comunale di Siracusa torna in aula martedì 7 novembre alle 10 per il question time.

23 interrogazioni ed 1 interpellanza costituiscono l’ordine del giorno dei lavori che si trasmette in allegato, in uno ai singoli documenti depositati presso la segreteria del presidente.

1) Interrogazione n. 2 avente ad oggetto: "Stato di degrado Villetta Aretusa". Primo firmatario li consigliere

Ivan scimonelli;

2) Interrogazione n.13 avente ad oggetto:Via di fuga sita in Via Danieli in corrispondenza a Via Don Luigi

Sturzo". Primo firmatario li consigliere Francesco Vaccaro;

3) Interrogazione n.14 avente ad oggetto: "Stato di abbandono dei parco giochi". Presentata dal consigliere

Francesco vaccaro;

4) Interrogazione n.15 avente ad oggetto: "Piste ciclabili". Presentata dalla consigliera Daniela Rabbito;

5) Interrogazione n. 16 avente ad oggetto: "Sullostato di attuazione dei progetti presentati a valere sul PNRR".

Prima firmataria la consigliera Sara zappulla;

6) Interrogazione n.17 avente ad oggetto: "Riguardo la cura, la gestione e la manutenzione del Parco Robinson

di Bosco Minniti. Primo firmatario il consigliere Angelo Greco;

7) Interrogazione n.18 avente ad oggetto: "Su stato Agenda Urbana - Programma Operativo FESR Sicilia

2014/2020. Prima firmataria la consigliera Sara Zappulla;

8) Interrogazione n.19 avente ad oggetto: "Stato dela zona ni Vai Piazza Armerina denominata DOGGY Park".

Primafirmataria la consiglieraSara Zappulla;

9) Interrogazione n.20 avente ad oggetto: "Riguardo la fine dei lavori nelle adiacenze di Viale Tisia". Primo

firmatario il consigliere Angelo Greco;

10)Interrogazione n.21 avente ad oggetto: "Sulla viabilità di Via Giuseppe Maria Danieli a Siracusa". Prima

firmataria la consigliera Martina Gallitto;

11) Interrogazione n.22 avente ad oggetto: "Richiesta sistemazione-allargamento e riqualificazione di Via Teti in

Cassibile Fontane Bianche". Presentata dal consigliere Paolo Romano;

12) Interrogazione n.23 avente ad oggetto: "Richiesta omologazione ai pubblici spettacoli del campo sportivo

IVAN TUCCITTO di Cassibile". Presentata dal consigliere Paolo Romano;

13)Interrogazione n.24 avente ad oggetto: "Condizioni di degrado e pericolo nel cimitero di Siracusa".

Presentata dal consigliere Paolo Romano;

14) Interrogazione n.25 avente ad oggetto: "Mancata partenza del servizio di mensa scolastica aimpatto sulle

famiglie egli studenti " Presentata dal consigliere Paolo Romano;

15)Interrogazione n.26 avente ad oggetto: "Problematica incendi terreni incolti nel siracusano luglio 2023,

elenco di proprietà comunale e coinvolti dagli incendi. Azioni di gestione e interventi sanzionatori.

Presentata dal consigliere Paolo Cavallaro.

16) Interrogazione n.27 avente ad oggetto: "Stato di abbandono dei "parchi giochi". Presentata dal consigliere

Francesco vaccaro.

17) Interrogazione n.28 avente ad oggetto: Organizzazione dell'arrivo a Siracusa della Sacra Reliqua del Corpo

di Santa Lucia e degli eventi correlati. Presentata del Partito democratico.

18) Interrogazionen.29 avente ad oggetto: "Interrogazione su via Lido Sacramento. Presentata di consiglieri del

Partito democratico;

19) Interrogazione n. 30 avente ad oggetto: " Interrogazione su nuovo Palaindoor ni contrada Pizzuta".

Presentata dal consiglieri del Partito democratico.

20)Interrogazione n.31 avente ad oggetto:" Interrogazione su concessione in uso a terzi di beni demaniali e

beni patrimoniali indisponibili del Comune di Siracusa. Presentata dai consiglieri del Partito democratico.

21) Interrogazione n.32 avente ad oggetto. " Interrogazione su residui attivi e passivi del bilancio comunale.

Presentata dai consiglieri del Partito democratico.

22) Interrogazione n. 33 avente ad oggetto: "Sicurezza durante le attività in vasca grande in Cittadella"

Presentata dal consigliere Ivan scimonelli.

23) Interrogazione n. 34 avente ad oggetto: "Interrogazione uso del campo scuolaPippo di Natale" Presentata

dal consigliere Ivan Scimonelli.

24) Interpellanza avente ad oggetto:" Legalità, ordine, pulizia e decoro del tratto di strada intercorrente tra

Corso Umberto Idal n. 204 sino al Tempio di Apollo /Piazza Pancali. Presentata dai gruppi consiliari: Gruppo

INSIEME; "Fuori Sistema", Fratelli d'Italia; ForzaItalia.