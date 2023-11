Nuoto, domani a Palermo la prima gara del Circuito 'Supermaster": in vasca 3 campioni

Oltre 260 atleti, provenienti da tutta Italia, daranno vita domani, domenica 5 novembre, alla prima gara del Circuito Supermaster di Nuoto della stagione 2023/24, la settima edizione del Trofeo Master Nuoto, organizzato da Olympia Palermo nella piscina comunale del capoluogo. La manifestazione, che lo scorso anno chiudeva di fatto l'anno agonistico in Sicilia, prima dei Campionati Italiani, si ripresenta ai nastri di partenza come prima ompetizione utile per gli atleti siciliani e non solo. I numeri parlano di un aumento degli iscritti in questa prima uscita, che si svolgerà nella vasca coperta dell'impianto di Viale del Fante che, malgrado le voci ripetute di chiusura, a causa dell'inizio dei lavori del Pnrr, è rimasto (e rimarrà, almeno per qualche tempo) ancora aperto e potrà dunque ospitare i nuotatori in questa prima gara della stagione. Tante le novità in questo calendario 2023/24: innanzitutto, anche nelle manifestazioni del Circuito Supermaster, si potranno disputare tre gare per atleta (e non due come era stato finora) e poi, l'accesso alle competizioni vere e proprie anche per gli'under 25'.

Queste le gare in programma domenica: mattina 800 stile libero, 50 rana, 100 dorso, 50 stile libero; pomeriggio:100 stile libero, 50 dorso, 200 misti, 100 rana, 50 farfalla. Fra gli atleti di spicco iscritti alla manifestazione, sopratutto i tri-campioni italiani 2023 di Riccione, Tiziana Papandrea (nella foto), catanese, quest'anno in forza alla Sicilia Nuoto, e poi Giulia Noera e Fabrizio Griffo della Waterpolo Palermo. Le gare avranno inizio per la sessione mattutina alle ore 8.30 e per quella pomeridiana alle ore 15.