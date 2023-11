Il ciclo dei rifiuti a Gela diventa una risorsa economica

Il ciclo dei rifiuti a Gela diventa una risorsa e risponde a quello che viene definita come economia circolare. Ai vertici dell'azienda che gestisce la raccolta e lo smaltimento, la Impianti Srr, c'è l'amministratore unico Giovanna Picone, palermitana con laurea in ingegneria. Responsabile del servizio Grazia Cosentino, anche lei ingegnere. "E' l'unica realtà siciliana - spiega Picone al Giornale di Sicilia - dove viene attuata l'economia circolare perchè i rifiuti vengono raccolti, trattati e recuperati. L'immondizia che finisce nella discarica di Timpazzo viene selezionata e una volta messo da parte tutto ciò che è riciclabile, quel che rimane viene lavorato e trasformato in combustibile solido secondario da destinare ai cementifici che ne fanno richiesta. Lo scorso anno abbiamo chiuso con un fatturato di 30 milioni e il 60% di utili, ma invece di distribuirli in denaro ai soci si fa in servizi".