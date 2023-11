Scuola, lavori in 4 palestre di Avola: sopralluogo della sindaca Rossana Cannata

Il sindaco di Avola, Rossana Cannata, ha effettuato una serie di sopralluoghi oggi, nelle palestre delle scuole comunali in cui a breve partiranno importanti interventi strutturali e di riqualificazione che consentiranno agli alunni e alle associazioni sportive di fruire di nuovi luoghi moderni e attrezzati. Sono previsti, infatti, lavori nella palestra esterna della scuola Bianca, in quella interna ed esterna della Vittorini, del Collodi e del Largo Sicilia. Lo scorso gennaio è stata inaugurata la nuova palestra interna dell’istituto comprensivo Giuseppe Bianca di Avola. Oggetto di intervento fin dall’insediamento dell’amministrazione targata Rossana Cannata, la palestra era rimasta inutilizzata per diversi anni ma adesso è tornata fruibile e funzionante. Alla scuola Vittorini si procederà alla realizzazione di una palestra interna nuova e di un’intera area esterna fitness con campi. Nella scuola Collodi previsti lavori all’esterno e all’interno della palestra per migliorare l’acustica e la fruizione oltre che degli alunni anche da parte del Centro comunale Anziani. Al Largo Sicilia il cantiere vedrà l’avvio di lavori anche nella palestra interna. "Con la mia amministrazione - le parole del sindaco Cannata - portiamo avanti interventi su strutture sportive e aree esterne che riteniamo strategici contenitori di formazione ma anche di socialità, aggregazione e inclusione, nell’ottica di valorizzazione dei quartieri coinvolti”.